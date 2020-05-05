» إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة

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كورونا

قفزة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة حادة لانتشار الداء في البلاد مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، في إحصائية جديدة، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 951 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 17142، بما في ذلك 15206 حالة تعتبر نشطة وتخضع حاليا للعلاج.

ويمثل المعدل اليوم ارتفاعا حادا جديدا لوتيرة زيادة الإصابات، بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا على مدار عدة أيام، حيث بلغ يوم 1 مايو 687 حالة، وفي 2 مايو 776، وفي 3 مايو 679، وفي 4 مايو 640، بينما تم رصد الرقم القياسي يوم 27 أبريل بواقع 957 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في قطر خلال اليوم الماضي، ليبقى هذا العدد عند نقطة 12 حالة.

وأعلنت الوزارة مع ذلك تسجيل 114 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين بين المصابين بالفيروس إلى 1924 شخصا.

وذكرت الوزارة أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

ونوهت وزارة الصحة العامة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض.


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