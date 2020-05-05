  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الكويت.. فتاة فعلتها مع "أبودلع" المصري داخل الأسانسير

وزيرة الصحة هالة زايد

«الصحة»: 388 إصابة جديدة و16 وفاة آخر 24 ساعة

مصريين في مطار الكويت

شاهد.. مئات المصريين في الكويت يعودون لأرض الوطن

ترامب

"ترامب" يعترف: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

جانب من الفيديو

صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

حياة الفهد

حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

الدكتور محمود الهواري

ما الحكمة من الصيام؟.. 5 أسباب (تعرف عليها)

الفنان

مقتل فنان في اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب سيجارة أثناء الصيام

كورونا في المغرب

إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يتوجه بثماني وصايا ويحذر من خطورة تجاهلها

حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا بموافقة "الصحة"

الحياة السياسية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في دولة عربية

#

بيان من الحكومة بشأن إغلاق البنوك وتمديد ساعات الحظر

#

"الصحة العالمية" تحذّر المصريين من كارثة السيناريو الإيطالي

#

الحكومة: الاشتباه فى إصابة 5 بكورونا بـ3 محافظات

أكدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ينص في المادة 59 على أنه يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.

وأضافت المحكمة، أنه يصحب طلب تسجل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر، نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية، كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي جهزها، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر، موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع، وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.

وأشارت المحكمة، أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 نصت على أن: "للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. قرد يخطف طفلاً من الشارع
» «المريض صفر».. جزائري أول مصاب بكورونا في فرنسا يكشف تفاصيل إصابته
» إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة
» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» القبض على صديقة «نيمار» بعد كسر حظر كورونا
» إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب
» استئناف عمل المصانع بتركيا يوم 11 مايو
» الحوثيون يعلنون تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا
» فوائد سحرية للزبادي منتهي الصلاحية
» عدد مصابي كورونا في ألمانيا عشرة أضعاف المعلن
» منزل مهجور يتزين بصور سيدات بالسعودية.. ما الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية