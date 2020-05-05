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الكويت.. فتاة فعلتها مع "أبودلع" المصري داخل الأسانسير

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الكويت.. فتاة فعلتها مع "أبودلع" المصري داخل الأسانسير

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الكويت

فتاة

مصرى

الاسانسير

نجحت فتاة في استدراج رجل مصري في الكويت، لعلمها بحمله مبلغ كبير بعد خروجه من البنك، وتمكنت من سلبه 600 دينار رفقة 3 آخرين بعدما أدخلته المصعد الكهربائي "الأسانسير".

وقال المصري إنه كان يساعد الفتاة بعدما طلبت مساعدته في حمل أغراض وإدخالها للمصعد لكن حدث مالم يكن يخطر بباله.

وحسب صحيفة الأنباء، فقد شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة العاصمة في البحث عن فتاة و3 من شركائها بعدما اتهمهم وافد مصري يدعى «أبودلع» بسلبه مبلغا وقدره 600 دينار كان قد سحبه من احد البنوك المحلية في منطقة بنيد القار، فيما رجح مصدر أمني أن يكون الوافد خضع للمراقبة قبل سلبه المبلغ المالي، مشيرا الى أن الجناة من المؤكد انهم على علم بوجود مبلغ كبير بحوزة الوافد وهو من مواليد 1973.

هذا، ولم يعرف ما اذا كان الجناة الأربعة يقيمون في البناية نفـــسها التي ارتكبـــت فيها الجريمة أم يقيمون في مكان آخر، إلا أن الوافد قال إن الســـيدة كانت تتــعامل بثقة كبـــيرة وهـــو ما يوحي بأنها تقيم في البناية التي ارتكبت فيها الواقـــعة، هذا، ونفى الوافد ان يكون قد اســـتدرج بفعل أمر بخلاف المساعدة، حيث قال لرجال الأمـــن إن الأمــر وما فيه انني حاولت مساعدة سيدة فتعرضت للسلب.

وبحسب تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر شرطة الدسمة تحت رقم 13 وبتصنيف جنايات، قال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من وافد قال انه تعرض للسلب في منطقة بنيد القار، شارع بورسعيد القريب من مستشفى خاص، وعلى الفور تم نقل البلاغ الى رجال مخفر الدسمة، وانتــقلوا الى موقع البلاغ وتم الالتقاء بالوافـــد المجــني عليه، حيث قال انه شاهد فتاة طلبت منه أن يســـاعدها في حـــمل أغــراض الى داخل المصعد، وإذا به يفاجأ بوجود 3 أشخاص بحوزتهم أدوات حادة يقومون بسلبه مبلغ 600 دينار.


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