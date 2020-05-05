كورونا.. ارتفاع كبير في وفيات بريطانيا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة وفيات بريطانيا، جراء فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، حيث حققت الأرقام قفزة كبيرة وحادة.



وتم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الاثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام.

وأفاد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427.

وتمثل الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة، وفي 2 مايو 621، وفي 3 مايو 315، وفي 4 مايو 288.

وأكد راب مع ذلك أن المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لضمان حماية فرص العمل.

وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة الموقع الرابع من حيث حصيلة الإصابات.