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شاهد.. رد فعل هيستيري من فيفي عبده مع رامز جلال

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فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد فضل

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فيفي عبده

رامز جلال

مقلب

رد فعل هيستيري

احتلت الفنانة والراقصة فيفي عبده الترند عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة إم بي سي.

ووقعت فيفي عبده ضحية لـ"رامز"، حيث أصيبت بصدمة وظلت تصرخ بمجرد رؤيتها لرامز جلال.

البداية عندما عندما عرضت المذيعة أروى صورة رامز جلال، علقت فيفى عبده قائلة: "يا نهار أسود ومنيل"، وأكدت أنه يبالغ فى ردود أفعاله معها هى فقط، ويقسو عليها، ثم أصيبت بصدمة كبيرة بمجرد ظهوره أمامها.

وظل رامز جلال ينفذ عليها كل الأساليب التي يتبعها في البرنامج وسط حالة من الهلع والرعب المقترن بصريخ مستمر من فيفي عبده.


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