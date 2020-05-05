خطر كورونا يتزايد إلى 30 مرة على بعد متر واحد

05 مايو 2020 - 08:53 م

قال كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يتزايد بما يتراوح ما بين "10 إلى 30 مرة" عندما يكون الشخص على بعد متر واحد من آخر مصاب.

وأضاف السير باتريك فالانس، أن قاعدة التباعد التي تصل إلى مترين "مبنية على الاحتمال"، وأن الوقوف على مسافة متر من شخص ما يعطي نفس الخطر في ست ثوانٍ إلى دقيقة كاملة عند المترين الموصى بهما.





جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريح وزير بريطاني بأن قاعدة التباعد البالغة مترين قد يتم تقليلها إلى النصف في بعض أماكن العمل لإعادة تنشيط الاقتصاد.





وقال وزير الدفاع بن والاس: "يمكنك ارتداء معدات الوقاية الشخصية، أو في الواقع يمكنك العثور على طرق أخرى للقيام بذلك".





لكن خطط عودة الشركات إلى العمل أثارت قلقًا بين النقابات وحزب العمال، التي تقول إنه غامض للغاية ويترك المجال للرؤساء المارقين لتعريض العمال للخطر.





وقال كبير المستشارين العلميين، إن الخطر يمكن تخفيفه بارتداء أغطية الوجه أو الأقنعة.





وحذر لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية من أن الخطر أكبر بكثير على مسافة متر واحد من اثنين، مضيفًا: "الخطر عند متر واحد أعلى بحوالي 10 إلى 30 مرة من الخطر عند مترين. لذا فإن التباعد جزء مهم من هذا".





ولا تزال الحكومة لما تقرر ما إذا كانت وكيف تطلب من الناس ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة عندما تبدأ التخفيف من إجراءات الإغلاق.



