» شيخ الأزهر ينعى الشيخ «الطبلاوي»: علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة

05 مايو 2020 - 08:57 م

نعى الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا.





وقال الأزهر، إن "الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث".



