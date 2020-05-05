رفض السماح لها بدخول المحل دون «كمامة».. فقتله زوجها

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دفع حارس أمن بولاية ميشيجان الأمريكية، حياته ثمنًا لرفضه السماح لسيدة بدخول أحد المحال التابعة لسلسلة متاجر "فاميلي دولار" الأمريكية وفقًا للتعليمات الحكومية المطبقة لاحتواء تفشي الوباء في المنطقة.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فقد دخل حارس المحل كالفن مونرلين (43 عاممًا) في مشادة كلامية مع شارميل لاشي (45 عامًا) حول ضرورة ارتداءها قناعًا للوجه قبل الدخول إلى المحل، وهو ما رفضته السيدة بشكل قاطع.

وعلى إثر تلك المشادة، غادرت المرأة المكان قبل أن تعود ومعها زوجها وابنها، وقاموا بإطلاق النار على الحارس وأردوه قتيلاً في الحال.

وقال الملازم في شرطة ولاية ميشيجان، الملازم ديفيد كيزر، إن الحارس توفي في مستشفى "فلينت" بعد أن أصيب برصاصة في رأسه يوم الجمعة.

واتهم في الواقعة إلى جانب المرأة، زوجها لاري إدوارد تيج ( 44 عامًا)، ورامونيا ترافون (23 عاما). واتهم مكتب المدعي العام جينيسي مقاطعة في بيان يوم الاثنين "تيج" بالقتل من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار، إلى جنب تهم أخرى.

وأضاف المدعي العام في مقاطعة جينيسي، ديفيد ليتون في بيان: "كان السيد مونرلين يقوم ببساطة بعمله في دعم الأمر التنفيذي للحاكم المتعلق بوباء (كوفيد – 19) من أجل سلامة موظفي المتجر والعملاء".

ودخلت المرأة في مشادة كلامية مع الحارس بعد رفضه السماح لابنتها بالدخول بدون قناع للوجه، وفقًا لمكتب المدعي العام، الذي أشار إلى أن هناك فيديو التقطتها كاميرات للحادث.

وقال مكتب المدعي العام، إن ابنة المرأة غادرت المتجر، لكن "تيج بدأت بالصراخ في مونرلين الذي طلب منها مغادرة المتجر وأمر أمين الصندوق بعدم خدمتها".

وبموجب قوانين الولاية الهادفة لاحتواء كورونا، أعلن رسميًا، نهاية أبريل الماضي، عن أنه يمكن للشركات والمحال منع دخول العملاء في حال امتناعهم عن ارتداء الكمامات.

وأصبحت ميشيجان الجمعة الماضي، الولاية الأمريكية الأعلى في معدل الوفيات، بنسبة 9% من مجموع الحالات المؤكدة، فيما تعد الرابعة في أكبر عدد وفيات بكورونا بواقع 4020 حالة حتى الأمس.

وقام أحد أصدقاء القتيل بإطلاق حملة للتبرع لرعاية عائلة وأطفال القتيل عبر منصة رقمية لجمع التبرعات، حيث لاقت المبادرة استحسان الكثير من الأمريكيين الذين عبروا في تعليقاتهم عن حزن بالغ نتيجة سماع الحادثة، وحصدت الحملة، حتى الآن أكثر من 151 ألف دولار.

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