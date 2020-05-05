إطلاق اسم "الطبلاوي" على مركز إعداد محفظي القرآن

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نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء رحمه الله، ويتوجه لأسرته وأهله  ومحبيه بخالص العزاء.
وأكد: «فقدنا قامة شامخة  من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه  نقيبا لهم، رحمه الله، رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر  والسلوان ، وأخلف مصر وأهل القرآن  فيه خيرًا».
وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة .

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