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"الجندي": هذا الأمر أخطر ما يؤدي بالمرء إلى النار

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أخوف آية قرآنية بالنسبة للعلماء قول الله سبحانه وتعالي: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"، معقبًا: "العلماء كانوا بيهروا ويدوبوا منها".
وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن صغائر الأعمال أخطر ما يؤدي بالمرء إلى النار، فذرة قد تكون سبب في دخوله النار، منوهًا بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما أخافه على امتي ما يحقرون من صغائر أعمالهم".
وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سيدنا علي بن أبي طالب –رضى الله عنه- كان يشتم على باب المسجد ويضحك، فسأله لماذا لا ترد عليه، فقال: "آمنع رزق ساقه الله إلي يأخذ من سيئاتي وأخذ من حسناته"، معقبًا: "حاجة ببلاش كدا من غير صلاة ولا صوم".

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