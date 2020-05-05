حمو بيكا يفتح النار على محمد رمضان و"شاكوش"

05 مايو 2020 - 10:30 م

رفض مطرب المهرجانات حمو بيكا، الأصوات التي تصفه بأنه يقلد النجم محمد رمضان بنشر صوره بجانب سيارته، مؤكدًا أنه لم يقلد أحد، مضيفًا: "أنا مش بقلد حد وأنا عندي عربيتين والعربيات اللي عندي جايبها قسط وقبل الشهرة كان عندي موتوسيكل وبعدين العربيات".



وأكد المطرب حمو بيكا، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، أن محمد رمضان هو الذي يقلدهم في الفن الشعبي، مضيفا: "محمد رمضان اللي بيقلدنا وهو ممثل المفروض ملوش علاقة بالغناء، وهاتوا لو هو مش ممثل يغني مهرجانات ولا كان حد عرفه، والناس بتسمعه عشان هو كان ممثل محبوب".

