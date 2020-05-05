نبيلة مكرم: هناك حرب شرسة لزعزعة ثقة المصريين بدولتهم

05 مايو 2020 - 11:00 م

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن تعاملنا مع العالقين المصريين بالخارج جاء فى ظروف طارئة واستثنائية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تفرق بين ابناء الوطن فى الخارج وتعمل على إعادتهم بسلامة أرض الوطن، مشيرة إلى أن ما حدث فى مراكز الإيواء التى خصصتها دولة الكويت للمخالفين المصريين كان بسبب الحملات المغرضة والحرب الشرسة على مصر، مشددة على أن إجراءات إعادة المصريين تعد ضربة قاضية لهذه الحملات.



وأوضحت "نبيلة مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما حدث يكشف الحرب الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية، ولذلك دائماً أناشد المصريين فى الخارج التحقق من كل معلومة تأتيهم.



وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك كتائب إلكترونية ومجموعات تحاول أن تحرك مشاعر المصريين ضد دولتهم فى الخارج، وأشعلت مشاعر سلبية من أجل دفع المواطنين إلى أفعال سلبية وهو ما تحقق بالفعل.



وتابعت:"مررنا بحرب شرسة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن فى دولته.. تحركنا بهدوء وكل دقة من أجل إعادة المصريين فى الخارج بطريقة صحيحة وصحية"، مشددة على أن ما حدث فى معسكرت الإيواء بالكويت حالة من عدم الألتزام من قبل المواطنين المصريين والحكومة الكويتية نجحت فى حل ذلك الأمر بكل هدوء.

