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خبير اقتصادي: مصر تحولت إلى قطب إقليمي قوي

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قال إيهاب زكريا عطا الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحولا إقتصادياً كبير حدث في مصر والعالم اجمع بشكل عام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، رغم أن هذه التحولات غير معلنة الان ، ولكن هذا التغير في الأوضاع الاقتصادية كنوع من التمهيد لحدث قادم.
وأوضح "عطا الله"، خلال لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية بحدوث حرب اقتصادية، وجهز الدولة لهذه المرحلة، مؤكدا أن مصر تحولت لقطب إقليمي قوي في الشرق الأوسط وذلك بالأرقام والحقائق .
وأضاف أن هناك خطوات كثيرة تشكل علامة استفهام ومنها كيف أدركت القيادة السياسية الحكيمة منذ سنوات أن العالم سيمر بأزمة مثل التي نعيش فيها؟ منوها إلى أنه لم يتخيل أن شبكة العولمة سيتم تفكيكها بسبب فيروس كورونا .

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