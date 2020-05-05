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شفاء أسرة أول صحفي متوفي بفيروس كورونا

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الزميل محمود رياض
الزميل محمود رياض
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المصريون ـ متابعات

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وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

أكد الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن الأطباء قرروا خروج أسرة الصحفي الراحل محمود رياض من العزل صباح الغد الأربعاء، بعد تحول نتيجة المسحات من إيجابية إلى سلبية.
وطالب يونس بتحويل التضامن إلى خطوات تنفيذية لدعم اسرة الراحل.
كان مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن وفاة محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس "كورونا" ونقله الى مستشفى العزل بالعجوزة.
ونعى المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية لأسرته، وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامتهم.

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