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تداعيات كورونا..

شركة طيران بريطانية تستغني عن 3 آلاف موظف

عرب وعالم

شركة طيران فلايبي البريطانية
شركة طيران فلايبي البريطانية
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المصريون ووكالات

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قررت شركة الطيران البريطانية "فيرجن أتلانتيك"، الثلاثاء، الاستغناء عن 3 آلاف موظف، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الشركة، في بيان، أنها أنهت أنشطتها في مطار "جاتويك" بالعاصمة لندن، وقررت الاستغناء عن 3 آلاف موظف.
ونقل البيان عن المسؤول بالشركة، تشاي وايز، قوله "تجاوزنا الكثير من العواصف منذ أول رحلة لنا قبل 36 عاما، لكن ولا واحدة من تلك العواصف كانت مدمرة مثل كورونا".
والأسبوع الماضي، استغنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن 12 ألف موظف، وشركة "رايان اير" الإيرلندية عن 3 آلاف من موظفيها، بسبب تداعيات كورونا.
يُذكر أن تفشي الفيروس حول العالم، تسبب في توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ما أجبر شركات عديدة على الاستغناء عن موظفيها.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و711 ألفا، توفي منهم نحو 257 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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