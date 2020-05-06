إقبال إفريقي على "المشروب المعجزة" لعلاج كورونا

06 مايو 2020 - 12:40 ص

يزداد الطلب يوما بعد يوم في القارة الإفريقية على "المشروب المعجزة" الذي أعلنت عنه مدغشقر مؤخرا وزعمت أنه مفيد في التصدي لفيروس كورونا.



وأرسلت مدغشقر كمية من "الدواء" العشبي الذي أطلقت عليه اسم "كوفيد أورغانيكس"، إلى النيجر، كمنحة لهذا البلد الذي يعد من أفقر البلدان في العالم، بحسب ما أورده موقع "Nigeractu" الإخباري، الثلاثاء.

وقال مدير وزارة الصحة العامة في النيجر، أنار زاكارا إسماريل، في تصريحات، إن الدواء المرسل يكفي لعلاج 900 شخص.

وبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا في النيجر 184، بينهم 37 وفاة، و534 متعافيا.

وتعد النيجر سابع بلد إفريقي يطلب هذا "الدواء" العشبي من مدغشقر، بعد السنغال وغينيا بيساو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، وجزر القمر.

يشار إلى أن معهد البحوث التطبيقية في مدغشقر، أعلن عن تطويره "دواء" استخلصه من نباب الشيح الذي يستخدم في علاج الملاريا، ومن نباتات أخرى، وأسمت هذا الدواء "كوفيد أورغانيكس" في إشارة لمواجهته فيروس "كوفيد 19" أو كورونا.

وسبق للرئيس الملغاشي، أندري راجولينا، أن وصف هذا الشاي العشبي بـ "المشروب المعجزة"، وحثّ مواطنيه على شربه، وأكد أنه يعطي مفعوله الناجع في غضون 7 أيام.