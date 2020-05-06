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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع رصد لـ"حماس" بغزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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جيش الاحتلال يعلن قصفه مجددًا لأهداف تابعة لـ"حماس" بغزة

قصفت مدفعية إسرائيلية، فجر الأربعاء، ثلاث مواقع رصد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة الفلسطيني.
وأفاد مراسل الأناضول، أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت 3 مواقع مراقبة يتبعون لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، موقعان في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأخر في قرية جحر الديك وسط القطاع".

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات .

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية . -

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