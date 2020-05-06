» أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

06 مايو 2020 - 01:20 ص

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول بيان وزارة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تفتكروا دي حاجة لطيفة، هل ده رقم يريح حد، هنعمل إيه في العيد، الناس غير ملتزمة، زرت أحد الأماكن اليوم ولاحظت استهتار في عدم ارتداء الكمامة».



وتابع «كل 3 أيام نسجل ألف إصابة، هل ده معقول، مصر لديها أكبر عدد من حالات الشفاء والوفيات في نفس الوقت، وهو أمر عجيب جدا يحتاج إلى بحث».



وتساءل موسى «هنعمل إيه في العيد، هل الأشخاص ستلتزم في الفنادق»، معربا عن سعادته بإعلان محافظة دمياط الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

