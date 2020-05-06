نجل الشيخ الطبلاوي يكشف عن وصيته حول كورونا

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\القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي
\القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي
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المصريون ـ متابعات

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كشف إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نقيب قراء مصر.
وأجهش نجل الطبلاوى، بالبكاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، قائلًا إن الشيخ الطبلاوى مؤخرًا اعتكف لأكثر من عام يقرأ ويختم القرآن.
 وواصل: "توفى قبل الفطار مباشرة، وهو صائم.. لقد أوصانا بتقوى الله، وحسن الخاتمة، وتحدث عن كورونا وكان يدعوا الله دائمًا برفع البلاء".
وقال نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إنه سيتم دفن والدة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، في مدافن العائلة بالبساتين، مضيفًا: "سيقتصر العزاء في المقابر.. لن يقام عزاء له بسبب ظروف كورونا".
ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.
 

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