نجل الشيخ الطبلاوي يكشف عن وصيته حول كورونا

كشف إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نقيب قراء مصر.



وأجهش نجل الطبلاوى، بالبكاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، قائلًا إن الشيخ الطبلاوى مؤخرًا اعتكف لأكثر من عام يقرأ ويختم القرآن.

