مذيع الجزيرة: انقلاب في قطر

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انقلاب في قطر

سخر جلال شهدا - مذيع قناة الجزيرة - من الأنباء التي تم تداولها أمس على نطاق واسع حول وجود انقلاب في دولة قطر.

ونشر "شهدا" صورة ساخرة لسيارة لعبة مقلوبة على جنبها ، وعلق قائلا: انقلاب في قطر لسيارة ابني على جنبها .

وكان نشطاء خليجيون دشنوا هاشتاج تحت عنوان " انقلاب في قطر " تم تداوله على نطاق واسع ، وأكد النشطاء من خلاله سماع دوي إطلاق نار في الدوحة وسط أنباء عن محاولة انقلاب.



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