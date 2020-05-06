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أحمد فتحي

هجوم ناري من طه إسماعيل على أحمد فتحي: آخره معايا مبلغ صغير على قد سنه

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هجوم ناري من طه إسماعيل على أحمد فتحي: آخره معايا مبلغ صغير على قد سنه

الرياضة

أحمد فتحي
أحمد فتحي
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أحمد عادل شعبان

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احمد فتحى

طه اسماعيل

شن الدكتور طه إسماعيل - أسطورة النادي الأهلي - هجوما شرسا على أحمد فتحي - لاعب الأهلي الذي أعلن انتقاله إلى بيراميدز بنهاية الموسم - متهمًا إياه بالمماطلة.

وقال "إسماعيل" في تصريحات تلفزيونية: كان يجب على فتحي أن يكون صريحا ، لكنه ماطل الأهلي ليحصل على من الأحمر على نفس المبلغ المعروض عليه من بيراميدز.

وأضاف: بعد أن أعلن رحيله أصدر بيانا ليستعطف فيه الجمهور ، وهذا لا يليق مادمت فضلت ناديًا آخر فقد انتهت علاقتك بالجماهير.

وأردف: فتحي رغب في الحصول على كل شيء ، أولا أن تستمر مكانته لدى جماهير الأهلي وفي نفس الوقت يحصل على نفس المبلغ المعروض من بيراميدز ، وهذا لن يحدث لأنه لا أحد يحصل على كل شيء.

واستدرك: لو كنت المسئول عن التجديد لعرضت عليه مبلغا محددًا ، وافق كان بها ، لم يوافق انتهى الأمر فلن أجري وراءه .

واستكمل: لو كنت في لجنة التخطيط لم أكن لأوصي بالتجديد له من الأساس ، وأقصى ما كنت سوف أعرضه عليه 10 ملايين جنيه نظرًا لعامل السن.

وأنهى كلامه قائلا: الأهلي احترم اللاعب أكثر من اللازم ، وكان يجب على اللاعب أن يكون على مستوى احترام النادي له.

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