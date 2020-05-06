  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نادي القضاة

نادي القضاء يحيي ذكري استشهاد النائب العام: مصرون على هذا الشيء

علي جمعة

جمعة : "سيدنا يوسف" رجل دولة حقيقي

أزمة بين كوريا الشمالية وبريطانيا بسبب شعر ''كيم أون''

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مفاجأة بشأن عملية "كيم أون"

الغندور

الغندور يفتح النار على مجلس الأهلى

أسباب إلغاء قرار منع "محمد جبريل " من السفر

بعد نعيه للطبلاوي.. محمد جبريل يكشف هذا الأمر

أحمد موسي

موسى لـ"العمال": محدش يروح بيته

الطبلاوي

شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني للطبلاوي قبل وفاته

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية

استقرار للدولار في تعاملات اليوم

شوبير

شوبير يكشف مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد

وزيرة الهجرة تحرج إعلامي شهير على الهواء بسبب 4 فنانات

شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني للطبلاوي قبل وفاته

آخر الأخبار

الطبلاوي
الطبلاوي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

#

آخر ظهور لـ آمال فريد قبل وفاتها.. وهذا ما قالته؟

#

شاهد.. آخر ظهور مؤثر لـ"نادية لطفي"

#

شاهد.. آخر ظهور لـ نادية لطفي قبل رحيلها

وفاة

دي إم سي

الطبلاوى

أعاد رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشر آخر ظهور تليفزيوني للقاريء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، خلال ظهوره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، في16 مارس الماضي، إذ كان تأكيدًا فيه على نفي الشائعات التي تم تداولها البعض حينها عن وفاته.
وتطرق "الطبلاوي" عن واقعة محاولة اغتياله بالسم الذي وضعه في كوب من القهوة أثناء قراءته في أحد المآتم، قائلا : "كلما حاولت الإمساك بفنجان القهوة توقفت يده عن الحركة وتكرر الأمر عدة مرات، إلى أن عكف عن مد يده"، مردفًا: "قدم شخص آخر وشرب القهوة فمات بعد فترة وجيزة".
وتابع :"قد تكون محاولة اغتيال بسبب حقد البعض رغم أنه لم توجد عداوة بينه وبين أحد، خاتما: "لا أخشى الموت ولا أي شيء طالما أني مع الله".
ورحل عن عالمنا بالأمس القاريء محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عامًا عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.
شاهد الفيديو..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خزينة الزمالك تنتعش بـ 4 ملايين جنيه
» نجم الأهلي يحرج الزمالك: رغم خلافاتي مع فايلر بس مش عايز آجي عندكم
» غضب أهلاوي شديد من "عثمان" بعد إساءته لـ أبو تريكة
» الأهلي يحرج حارس بيراميدز بعد تصريحاته النارية: كلامك محصلش
» القبض على إعلامي شهير بعد اتهامه بملاحقة فنانة شهيرة
» حليمة بولند تثير الجدل بعد صب بول البقر على جسدها
» رد صادم من حمد بن جاسم بعد اتهامه بتدبير انقلاب ضد أمير قطر
» أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر
» ترامب: الصين مسؤولة عن تحول كورونا لجائحة عالمية
» عدد مصابي كورونا حول العالم يتجاوز 3.7 ملايين
» بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية