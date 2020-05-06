شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني للطبلاوي قبل وفاته

06 مايو 2020 - 08:17 ص

أعاد رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشر آخر ظهور تليفزيوني للقاريء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، خلال ظهوره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، في16 مارس الماضي، إذ كان تأكيدًا فيه على نفي الشائعات التي تم تداولها البعض حينها عن وفاته.

وتطرق "الطبلاوي" عن واقعة محاولة اغتياله بالسم الذي وضعه في كوب من القهوة أثناء قراءته في أحد المآتم، قائلا : "كلما حاولت الإمساك بفنجان القهوة توقفت يده عن الحركة وتكرر الأمر عدة مرات، إلى أن عكف عن مد يده"، مردفًا: "قدم شخص آخر وشرب القهوة فمات بعد فترة وجيزة".

وتابع :"قد تكون محاولة اغتيال بسبب حقد البعض رغم أنه لم توجد عداوة بينه وبين أحد، خاتما: "لا أخشى الموت ولا أي شيء طالما أني مع الله".

ورحل عن عالمنا بالأمس القاريء محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عامًا عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

شاهد الفيديو..











