جمعة : "سيدنا يوسف" رجل دولة حقيقي

06 مايو 2020 - 09:03 ص

تحدث الشيخ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، عن حياة سيدنا يوسف راويا إدارته لشئون البلاد خلال سنوات الرخاء والعجاف.

و قال جمعة في برنامجه "مصر أرض الأنبياء" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه بعد خروج سيدنا يوسف من السجن وصل إلى عزيز مصر وأصبح رجل دولة أساسه الحكمة وأن يضع الشئ المناسب في المكان المناسب، معقبا :" من لديه الحكمة والعلم هو رجل الدولة الحقيقي".

وتابع :"سيدنا يوسف كان في السبع سنوات الرخاء يدخر ويجعل خزائن الدولة تشتري المحاصيل من الأهالي والمزارعين ثم تضع مخزونًا استراتيجيًا لها، لتشهد السنة الأولى من السنوات العجاف تقدم الخدمة أو المحصول من جانب الدولة للأهالي بمقابل مالي وليس بشكل مجاني، وذلك بهدف جمع الأموال في خزينة الدولة.

و أردف ، في العام الثاني من السنوات العجاف حدثت مقايضة بين السلع والمحاصيل التي يزرعها الأهالي وبين المحاصيل الخاصة بالدولة، وفي العام الثالث كانت بتبادل بين الأهالي بأراضيهم وعقاراتهم مقابل مخزون الدولة، وفي السنة الرابعة كان المقابل هو خدمة الأهالي للدولة نفسها، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء السنوات العجاف أصبحت مصر من أغنى أغنياء دول الأرض بسبب حسن الإدارة.

