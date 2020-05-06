استقرار للدولار في تعاملات اليوم

عبد القادر وحيد
في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك الحكومية.
وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
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