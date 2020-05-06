موسى لـ"العمال": محدش يروح بيته

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صدى البلد

العمال

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كورونا

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الوضع الصحي الحالي في مصر؛ بشأن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لا يمكن غلق دولة بها 100 مليون مواطن مثل مصر، مشيدا بقرار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمبيت العاملين في المصانع بمقر عملهم لمنع انتشار فيروس كورونا في مناطق الإنتاج، معقبا: "العمال يباتوا في المصانع محدش يروح بيته".

ولفت موسى إلي أن هناك أوضاعا اقتصادية تضرب العالم أجمع بسبب فيروس كورونا،أثرت على دول عظمى مثل أمريكا فهي تعاني ظروفا صعبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

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