مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مفاجأة بشأن عملية "كيم أون"

06 مايو 2020 - 09:29 ص

في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام دولية، تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزعم البعض وفاته في وقت سابق، كشفت مخابرات كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت مؤخرا عن خضوعه لجراحة في القلب.





ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها إنه: "ما من إشارة على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب".





ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع، ما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت الماضي.



