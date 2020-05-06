نادي القضاء يحيي ذكري استشهاد النائب العام: مصرون على هذا الشيء

06 مايو 2020 - 09:49 ص

أصدر المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بيانا لمجلس إدارة نادي القضاة أ في ذكرى استشهاد البطل هشام بركات النائب العام.

وجاء في البيان، ستظل ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات، في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام1436 هجريًا تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل ابن من أبناء النيابة العامة بل وعلى قلب كل مصري يعشق تراب هذا الوطن.

وأضاف إذ استفاق المصريون في هذا اليوم على دوي انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة، مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام.

وتابع: وإن كانت قد صدمتنا الفاجعة وهزت مشاعرنا المأساة إلا أن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا في عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذي أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم في إرساء دعائم العدل.