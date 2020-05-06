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أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

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أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل
أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل
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عبد القادر وحيد- متابعات

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تعمل شركة حلوان للآلات والمعدات، على تقديم أجهزة تعقيم ذاتية، لأجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكشف اللواء المهندس مختار عطا رئيس مجلس إدارة الشركة في حديثه لقناة إكسترا نيوز عن مواصفات الأجهزة التي تم تنفيذها، تتضمن جهاز تعقيم عبارة عن كابينة المونتال بالإضافة إلى قاعدة من الحديد، يصل العمق لـ 120 سم في عرض 90 سم وارتفاعها 2.40 سم .

وأوضح عطا أنها مزودة من الداخل بـ 5 رشاشات، خارج الكابينة ، حيث يكون هناك خزان يحتوي على سائل التعقيم بالإضافة إلى دائرة التعقيم والرشاشات وهذا نوع من أنواع الكبائن.

وتابع قائلاً:  جهاز التعقيم وسوائل التطهير داخل الكبائن صناعة مصرية 100%، منوهًا بأن هناك نوعًا آخر من الكبائن تكون مزودة بدائرة قياس حرارة لقياس درجة حرارة الشخص عند مروره بها.

وأشار إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة عن 38 درجة مئوية يتم إطلاق الانذار، وإذا كانت أقل يوجد ضوء أخضر يضئ، ثم بعد ذلك يدخل في كابينة التعقيم ويكون زمن التعقيم من ثانية ونصف إلى ثانيتين ، وهي عبارة عن متر 80 في متر 20 بارتفاع 240 وهي كابينة متطورة إلى حد كبير.


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