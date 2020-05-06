«البلدزور»: عودة الدورى قرار دولة

06 مايو 2020 - 11:48 ص

قال مجدي عبد الغني، نجم مصر والأهلي السابق، إن قرار عودة الدوري فى يد الدولة فقط بسبب الظروف الحالية لانتشار فيروس "كورونا".

وأضاف في تصريحاته عبر برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، والمذاع على فضائية "Ten": "لن يكون هناك فائز باللقب أو صعود وهبوط حال إلغاء الدوري، والدوري الموسم المقبل يجب أن يكون من خلال مجموعتين".

وتابع: "فى إسبانيا وإيطاليا الأجواء أصعب من مصر وسمحوا لهم بخوض التدريبات ولكن بقواعد معينة من أجل العودة مرة أخرى لممارسة النشاط الرياضي.