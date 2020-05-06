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وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

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بتكلفة تصل لـ 950 مليون جنيه كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة لإجراء الامتحانات لمدة 20 يومًا، وذلك لأجل توفير إجراءات التعقيم والتأمين ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.

وكان شوقي قد أكد ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب عند دخولهم الجامعة، لذلك لم يتم تأجيل أو إلغاء امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدا أن الامتحان في موعده يوم 7 يونيو.

كما ناشد وزير التعليم جموع الناس بعدم الانصياع وراء السوشيال ميديا لأنها تضم كل أصحاب المصالح، منوهًا بأن الوزارة الدولة لن يدارا من خلال السوشيال ميديا.


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