طلب عاجل لـ "هالة زايد" باستثناء 4 فئات من مواجهة كورونا

06 مايو 2020 - 12:25 م

طالبت النقابة العامة للأطباء، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، باستثناء 3 فئات، من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الفئات كالآتى:

أ- من يزيد عمره عن خمسين عاما.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة ... ).

ت- السيدات الحوامل.

ث- الأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.

يأتى ذلك في ظل الأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم.