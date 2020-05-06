طلب عاجل لـ "هالة زايد" باستثناء 4 فئات من مواجهة كورونا

متابعات - محمد إبراهيم
طالبت النقابة العامة للأطباء، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، باستثناء 3 فئات، من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد.
وجاءت الفئات كالآتى:
أ- من يزيد عمره عن خمسين عاما.
ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة ... ).
ت- السيدات الحوامل.
ث- الأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.
يأتى ذلك في ظل الأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم.
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