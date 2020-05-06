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طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي

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طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي
طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي
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إيمان هاني

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طفل

سيارة

روسيا اليوم

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لطفل عمره 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي علي الطريق السريع.

 يظهر الفيديو سيارة دفع رباعي يقودها طفل تسير ببطء وبعدم اتزان بين السيارات والشاحنات التي كانت تتجاوزها، قبل أن يوقفها رجال الشرطة ليفاجئوا بطفل يقود السيارة.

وأوضح الفيديو ، لحظة توقيف رجال الشرطة الأمريكية لسيارة كانوا يظنون أن سائقها تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لكنهم فوجئوا بأنه طفل في الخامسة من عمره.

شاهد الفيديو..

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