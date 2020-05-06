ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قياسي جديد في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وبلغ عدد الإصابات 1687 حالة، مع رصد أكبر زيادة لحصيلة المتعافين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي.



وأعلن رصد 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين.

ولفت العبد العالي إلى أن 20% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و80% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا لوتيرة زيادة الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة، ويأتي بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 1 مايو 1344 حالة، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552، وفي 4 مايو 1645، وفي 5 مايو1595.

وذكر العبد العالي أن 24946 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 137 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 8 حالات يوم 3 مايو، و7 حالات في 4 مايو، و9 حالات يوم 5 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 209 حالة وفاة.

وأعلن العبد العالي عن رصد 1352 حالة شفاء جديدة، في أكبر ارتفاع لهذا المؤشر منذ بدء التفشي في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 6783 شخصا.