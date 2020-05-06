إغلاق مستشفى في الإسكندرية بعد إصابة أطباء بـ"كورونا"

06 مايو 2020 - 04:10 م

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إغلاق مستشفى خاص في منطقة كرموز غرب الإسكندرية، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، بأن إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة، نفذت إجراءات تعقيم وتطهير لمبنى المستشفى التخصصي المشار إليه، بالإضافة إلى عزل المخالطين للمصابين لمدة 14 يوما.

وأضاف المصدر أنه جرى تحويل الحالات المصابة إلى مستشفى العزل، لتلقي الرعاية الصحية، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم المعملية لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي لحجر أبي قير، عن خروج 5 حالات جديدة من عزل أبي قير على مدى يومين، ليصل إجمالي الحالات المتعافية في مصر 169.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمي للعزل، أنه تم نقل 13 حالة من مصابي الفيروس ممن تحسنت حالتهم الصحية، من مستشفي العجمي إلى مستشفيات الحجر الصحي، وإخلاء أماكن جديدة لأي حالات طارئة تستدعي توفير أجهزة تنفس إصطناعي ورعاية طبية عاجلة.