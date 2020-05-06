شاهد: موقف محرج لـ «ترامب».. تجاهل قواعد كورونا وعانق مسؤولاً

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القواعد المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أثناء زيارته لمصنع لتصنيع الأقنعة الواقية.
وخلال زيارته مصنع "هانيويل" في "فينيكس" بولاية "أريزونا"، لتصنيع "أقنعة N95" التي يستخدمها الأطباء خلال جائحة (كوفيد – 19)، ظهر ترامب من دون قناع، وقام بمصافحة مسؤول، متجاهلاً التوصية الخاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.
وفي لقطات متداولة للزيارة التي تمت أمس، ينزل ترامب من الطائرة ويخطو بثقة على المدرج بينما يحييه الجنود، قبل أن يبدو في مصافحة مسؤول، قبل أن يتراجع في الوقت المناسب، وربت على ذراعيه في ما يبدو وكأنه عناق دافئ.
وأثار الأمر، انتقادات بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكونه يخالف التعليمات الصحية التي يتم التوصية بها للوقاية من فيروس كورونا. وكتب أحدهم: "إذا لم تستطع أنت قدوة في القيادة، فأنت لست قائدًا. تقدم أو اخرج! "
وقال ترامب إنه يريد إنهاء الإغلاق وإنقاذ الاقتصاد المتعثر للولايات المتحدة. وأضاف خلال زيارته إلى أريزونا: "أنا لا أقول أنه شيء مثالي، نعم، هل سيتأثر بعض الناس؟ نعم. لكن علينا أن نفتح بلادنا، وعلينا أن نفتحها قريبًا".
وكان الرئيس الأمريكي فجر في السابق موجة من السخرية، بعد أن اقترح على العلماء حقن مرضى الفيروس بـ "المطهر"، لكنه وادعى فيما بعد أنه كان يسخر وأنه أسيء فهمه من قبل الصحافة.
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