وزير التعليم: الدراسة يومين في الأسبوع في العام الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، عدد من المقترحات التي يتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أبرز هذه المقترحات أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم "أون لاين" خلال باقي أيام الأسبوع.

وأوضح، أن هذا النظام سيكون تطبيقه صعبا على المرحلة الابتدائية خصوصا أن هذا السن يحتاج لتواصل مباشر بين الطالب والمدرس، ولكن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون سهلا.