  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المسجد الحرام

لهذا السبب.. السعودية تعلن تأخير رفع آذان المغرب

سيد ورامز

ضربه بشدة..لحظة اعتداء سيد عبدالحفيظ على رامز جلال (صور)

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: «كورونا» آية من آيات الله

رامز جلال مجنون رسمي

القضاء الإداري ينصف برنامج رامز على منتقديه

قطر

تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الطفل الضحية

مفاجأة صادمة في قضية "شاهين" التي هزت العراق

وزير التعليم

وزير التعليم: الدراسة يومين في الأسبوع في العام الجديد

مصريين في الكويت

تعليق صادم من فنان كويتي على أحداث شغب المصريين

ترامب

شاهد: موقف محرج لـ «ترامب».. تجاهل قواعد كورونا وعانق مسؤولاً

كورونا

إغلاق مستشفى في الإسكندرية بعد إصابة أطباء بـ"كورونا"

وزير التعليم: الدراسة يومين في الأسبوع في العام الجديد

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"المالية": ميزانية القطاع الصحي تشهد أكبر زيادة في تاريخها‎

#

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

#

لماذا تفوقت جيش مصر على تركيا وإيران وإسرائيل؟

#

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

امتحانات

الطلاب

وزير التعليم

العام الدراسى

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، عدد من المقترحات التي يتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أبرز هذه المقترحات أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم "أون لاين" خلال باقي أيام الأسبوع.

وأوضح، أن هذا النظام سيكون تطبيقه صعبا على المرحلة الابتدائية خصوصا أن هذا السن يحتاج لتواصل مباشر بين الطالب والمدرس، ولكن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون سهلا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سلالة شديدة العدوى من كورونا تضرب أوروبا
» وفاة موظف بالقوى العاملة متأثرًا بفيروس كورونا
» استئناف الدراسة في مدينة ووهان الصينية
» نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية
» السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» "ميسى" يخضع للكشف عن فيروس كورونا
» قبل زواجه أبلغ بإصابته بالإيدز .. ماذا حدث للعروس
» رسيما .. تأجيل الدورى الألمانى لمنتصف مايو
» استاد القاهرة يتصدر استفتاء "ماركا" لأجمل ملعب بالعالم
» صدمة للعلماء.. اكتشاف جديد على سطح القمر يكشف هذه المفاجأة
» ترامب يعتزم حل فريق العمل الخاص بأزمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية