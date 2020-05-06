وزير التعليم: «واضح ان كورونا قاعد معانا شوية»

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسي الجديد، المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خاصة أن فيروس كورونا «واضح أنه قاعد معانا ومش مشكلة وقتية».

وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للتعليم 2020/2021: «كل الإزعاج الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم، هننزل إزاي المدارس في سبتمبر المُقبل، وهعمل إيه في التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاي، خصوصًا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه».

وتابع شوقي: «الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية»، مشيرًا إلى أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو 950 مليون جنيه لمدة 20 يومًا، لافتًا أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020/2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلا: «الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصًا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا».


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