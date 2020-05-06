تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

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سجلت السلطات القطرية، 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 146 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام، في مختلف المرافق الطبية في قطر، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في قطر بلغ 15890 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 12 حالة، وتم فحص 112963 شخصا، وتعافي 2070.


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