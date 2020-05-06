ضربه بشدة..لحظة اعتداء سيد عبدالحفيظ على رامز جلال (صور)

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سيد ورامز
سيد ورامز
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الاهلى

سيد عبدالحفيظ

رامز جلال

مقلب

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حلقة مقلب رامز جلال في سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ، في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقال النشطاء إن سيد عبدالحفيبظ اعتداء بالضرب على رامز جلال بعد انتهاء البرنامج، وأنزله إلى بركة المياه لينتقم منه بسبب ما حدث معه من رامز خلال المقلب.

وقال البعض إن هناك مناوشات حدثت بين سيد عبدالحفيظ ، مع رامز جلال، تعدى فيها الأخير على رامز جلال ودفعه فى حفرة المياه، قبل أن يتم احتواء الأمر بين الطرفين.

وكانت تقارير تحدثت عن محاولات قوية من جانب النادى الأهلى، من أجل منع إذاعة الحلقة عبر شاشة القناة، حيث حصل عبدالحفيظ على 30 ألف دولار، نظير الظهور مع رامز جلال فى البرنامج، وتم تصوير الحلقة فى الإمارات، رفقة الثلاثى محمد الشناوى وعلى معلول ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وتسيطر حالة غضب شديدة على أعضاء مجلس إدارة الأهلى، بعد ظهور عبدالحفيظ فى البرومو الخاص ببرنامج "رامز مجنون رسمى"

واعتبر أعضاء مجلس الإدارة ظهور عبدالحفيظ بمثابة إهانة كبيرة لكيان النادى، لكونه مدير كرة لأحـد أكبر الأندية فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وقالت مصادر إن عبدالحفيظ بدفع شرط جزائى يصل إلى مليون جنيه، مع رد المقابل المالى الذى حصل عليه من القناة، من أجل إيقاف عرض البرنامج.




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