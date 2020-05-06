مجدي عبدالغني: "أنا بريء .. هو اللي ضرب الأول"

06 مايو 2020 - 05:26 م

تحدث مجدى عبدالغني نجم المنتخب الوطني السابق، عن الأزمة التي حدثت في مباراة مصر و الجزائر فى عام 1984، كتشفًا عن المتسبب الحقيقي فيها.

وقال "عبدالغني" فى تصريحات تليفزيونية :"خضنا مباراة مثيرة امام منتخب الخضر وسط كوكبة من النجوم التى احرجت منتخب النمسا وألمانيا وكان من بين صفوفه الاخضر بلومى وعصاد وغيرهما من نجوم الكرة الجزائرية".

وتابع :"تعادلنا فى اللقاء الأول بهدف لكل فريق وفى المباراة الثانية حققنا الفوز بهدف علاء نبيل وتأهل منتخب الفراعنة الكبار الى نهائيات أولمبياد لوس انجلوس بامريكا".

واستطرد "عبدالغني": "قبل نهاية المباراة تعرض زميلي على شحاتة الى الضرب بالبوكس من أحد لاعبى منتخب الجزائر وسقط على الأرض وقمت فى إطار رد الفعل بالجرى نحو اللاعب المتسبب فى الأزمة ووجهت إليه بوكس فى وجهه".

وأشار إلى أن الأمر تطور بعدها وحاول لاعبو المنتخب الجزائرى الإعتداء عليا لافتا إلى أنه فوجئ بدخول اكرامى حارس المرمى فى الاشتباكات بين الطرفين، مشددًا على أنه ضربه للاعب الجزائري كان رد فعل وليس فعل.