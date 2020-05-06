» "ام بي سي" ترد على قرار القضاء الإداري بشأن "رامز"

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القضاء الادارى

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برنامج رامز

أكد المُستشار القانوني لـ”مجموعة MBC ” في القاهرة، ثروت عبد الشهيد، أن نص الحكم القضائي أشار إلى اطلاع المحكمة بنفسها على بعض حلقات البرنامج.

وأضاف، أنه لم يوجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، “كما طالبت الدعوى المرفوعة”.

ويشار، إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBC خلال شهر رمضان.


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