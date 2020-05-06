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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب إندونيسيا

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زلزال
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الطيب حسين

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كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 117 كيلومترا، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة.

وأفادت الهيئة المسؤولة عن توفير البيانات عن تسونامي في إندونيسيا إن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية (تسونامي) تؤثر على منطقة المحيط الهندي.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا موجات مد عاتية.


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