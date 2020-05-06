  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

انفجار ضخم يهز غزة.. وسقوط إصابات

تركي آل الشيخ

"لسه شباب".. أول ظهور لوالد "تركي آل الشيخ"

الطبلاوي

صورة مؤثرة لـ"الطبلاوي" على فراش المرض قبل وفاته

العالم الصيني

اغتيال عالم صيني «كاد يتوصل لنتائج مهمة» حول كورونا

بوتين والأسد سر خسارة "ترامب"

"طباخ بوتين" يُهين بشار الأسد: "فاسد وعاجز"

سلمان

السعودية.. أمر ملكي بشأن هذا النادي

كورونا

فضيحة «البروفيسور والعشيقة» تخطف الأنظار من كورونا

الدولار

ننشر أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم

وزيرة الصحة

17 حالة وفاة جديدة والإصابات تقترب من 8 آلاف

نجلاء فتحي وزوجها الراحل حمدي قنديل

أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها

ارتفاع عدد وفيات كورونا في كندا إلى 4111 حالة

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 24 ألفا و895

#

إيطاليا.. 474 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى هذا الرقم

#

فرنسا.. 389 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 22 ألفا و245

#

كورونا.. الوفيات والإصابات ترتفع في كولومبيا والإكوادور

أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليوم الأربعاء بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.

وحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما كانت حصية الضحايا أمس الثلاثاء عند مستوى 3915 شخصا.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا من 61159 أمس إلى 62458 اليوم، حسب المعطيات الرسمية.

وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن أن كندا ستساهم بـ 850 مليون دولار في الجهود الدولية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

كما قال ترودو في تصريح آخر، إن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يعلن موقفه من استئناف الدوري
» ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء
» رسميًا.. تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا
» التعليم ترد على مطالب إلغاء امتحانات الثانوية العامة
» "ام بي سي" ترد على قرار القضاء الإداري بشأن "رامز"
» صور مأساوية: جثث ضحايا كورونا تنتشر في شوارع الأوكوادو
» حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها؟.. تعرف عليه
» الصحة: خروج 1815 من مستشفيات العزل
» كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا إلى 38 حالة
» سلالة شديدة العدوى من كورونا تضرب أوروبا
» وفاة موظف بالقوى العاملة متأثرًا بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية