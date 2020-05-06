صدمة.. وفاة والد فنان شهير بعد أيام من وفاة شقيقته

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جثة - أرشيفية
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وفاة

شقيقة

والد

فنان سعودي

أعلن فنان عربي شهير عن وفاة والده، وذلك بعد أيام من وفاة شقيقته.

وكتب الفنان السعودي ?إبراهيم الحساوي?، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله واليوم افقد والدي.المؤلم والموجع أنني في حجر صحي حاليا وصلت ليلة البارح قادما من الإمارات بعد غياب 76 يوم كي أكون قريبا من الولد ولكن إرادة الله فوق كل شيء.لم استطع حضور تشييع جنازة أختي ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة".

وكانت شقيقة الفنان السعودي توفيت في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان ولم يستطع أن يودعها لوجوده في الإمارات وبسبب توقف حركة الطيران، ما أثار موجة تعاطف كبيرة معه من زملائه الممثلين والوسط الفني كله.

أما وقد عاد إلى أرض المملكة العربية السعودية ليكون إلى جانب والده إلا أن المنية وافته اليوم ونظراً لوجود الحساوي في الحجر الصحي فلن يستطيع أن يودع والده أيضاً.

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