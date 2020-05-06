شاهد.. أول ظهور للاعب توتنهام في جيش كوريا الجنوبية

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نشرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الأربعاء، أول صور لسون هيونج مين، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالزي العسكري أثناء تأديته للخدمة العسكرية في بلاده كوريا الجنوبية.

وظهر سون مرتديًا الخوذة والزي العسكري، وحاملًا لبندقية، أثناء قيامه ببعض التمرينات، وهو متواجد  فى قاعدة  عسكرية في مدينة سيوجويبو في جزيرة جيجو قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية.

ويتم تدريب سون في معسكره على التعامل مع قنابل الغاز، وكيفية إطلاق النار من البنادق، بالإضافة لبعض التمارين الأخرى.

واستغل سون فترة التوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا، للسفر لكوريا الجنوبية لقضاء فترة تجنيده المخففة، والتي حصل عليها بعد قيادته لمنتخب بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.



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