وزير الصحة البريطاني: قد لا يتم العثور على لقاح لكورونا مطلقًا

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حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك من أنه قد لا يتم العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). 
وأضاف أنه قد يتعين على البشر أن يتعلموا كيفية التعايش معا الفيروس بشكل دائم، عن طريق تخفيض معدل الإصابة من خلال الاختبارات المستمرة.
وتابع: "إذا لم يتم العثور على لقاح، فيجب علينا أن نتعلم إيجاد طريقة للعيش مع هذا الفيروس، وهذا يعني تقليل الأرقام وإيقافها، على سبيل المثال، من خلال الاختبار الشامل، ثم تتبع الفيروس من خلال الجمع بين التكنولوجيا، ومقتفي أثر الاتصال البشري".
وألمح إلى أنه قد يتم رفع القيود عن حوالي 1.5 مليون شخص من كبار السن حتى لو لم يتم العثور على علاج، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 
وجاء ذلك بعد أن طُلب من كبار السن، وذوي بعض الأمراض المزمنة، "حماية" أنفسهم من الفيروس لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.
وقال هانكوك: "ربما نكون قادرين على وقف بعض هذه الإجراءات، قبل أن يتوفر اللقاح إذا تمكنا من تقليل عدد الحالات الجديدة".
وأضاف: "إذا نجحنا في ذلك، سنكون قادرين على أخذ المشورة السريرية حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة للذين يتم حمايتهم، أن يعانقوا أحفادهم".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في أوروبا، لتصبح الأعلى في أوروبا، متجاوزة إيطاليا وإسبانيا.
وسجل عدد القتلى اليومي لـ (كوفيد – 19) يوم أمس 436 ارتفاعًا في الأرقام، بعد أيام من التراجع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 ألف حالة وفاة.

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