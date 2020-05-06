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النص المسرحي في الأدب الجزائري .. لعز الدين جلاوجي

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صفاء عبد العزيز

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صدر مؤخرا عن دار المنتهى بجمهورية الجزائر وفي أكثر من مئتي صفحة كتاب "النص المسرحي في الأدب الجزائري" للمسرحي والروائي  والناقد عز الدين جلاوجي والذي يتجلى من خلال عنوانه اتجاهه إلى دراسة المسرحية في علاقتها بالأدب، 
وقد قُسم الكتاب إلى ثلاثة فصول خصص الأول لتتبع النص المسرحي في الأدب الجزائري منذ نشأته الأولى سنة 1921 على يد الرائد علي الشريف الطاهر، إلى تطور هذا النص وانتشاره على نطاق واسع بعد ذلك على يد الحركة الإصلاحية فالثورة التحريرية، ثم ارتباطه بالتحولات الكبرى الاجتماعية والسياسية التي شهدتها الجزائر، إلى البحث عن آفاق تجريبية جديدة، علما أن الكتاب عرض أيضا إلى الظواهر المسرحية الموغلة في القدم.
 وقد خصص جلاوجي الفصل الثاني للمضامين التي تجلت في النص المسرحي، ومن ذلك علاقة هذا النص بالتاريخ والمجتمع  والأيديولوجيا، لينتهي الكتاب إلى فصل ثالث خصص للدراسة جوانب فنية من النص المسرحي الجزائري .
كما انتقى الكاتب نماذج عدة ليطبق عليها رآها أنضج فنيا من غيرها هي: الهارب للطاهر وطار، حنبعل لأحمد توفيق المدني، ـ الباب المفتوح لمحمد واضح ، البشير لأبي العيد دودو، وعرض في ذلك لجملة من العناصر، هي اللغة عاميها وفصيحها، نثريها وشعريها، ولشعرية اللغة المسرحية،  ثم للشخصية المسرحية والتي عرض فيها لثلاث نماذج: 
بطل القطيعة والمواجة، بطل التمزق والخيبة، بطل التخاذل والتبعية، وعرض لشكلين من المكان داخل النص، السلبي والإيجابي، ثم لزمان الخلق والزمان الخارجي، وركز في الشيئية داخل النص على  الحياة والجمود وفي علاقة ذلك بعموم الشخصيات والسينوغرافيا، وانتهى إلى الحوار في علاقة بالشخصية ونمو الحدث، إلى أشكال هذا الحوار حسب ما تجلى داخل النص المدروسة.

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