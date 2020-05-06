» تعيين نقيبًا للقراء خلفًا للشيخ الطبلاوي

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وفاة الطبلاوي

قران الطبلاوي

نائب نقيب القراء

تولى الشيخ محمد حشاد، نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، قائمًا بأعمال نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم إلي حين إجراء انتخابات علي منصب النقيب.

جاء ذلك خلفًا للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عاما.

ووصل جثمان الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر والعالم الإسلامي، ظهر اليوم، إلى مقابر عائلة الطبلاوي بالبساتين، والذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.


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