» الشرطة البريطانية تعثر على فتاة هربت من الاستعباد الجنسي

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عثرت الشرطة في مدينة مانشستر البريطانية على فتاة في العشرينات من عمرها أثناء تجولها في الشوارع، بعد هروبها من منزل كانت تخضع فيه للاستعباد الجنسي. 

وكانت الفتاة تتجول في شوارع "سالفورد" بعد هروبها، عندما عثرت عليها الشرطة بعد اتصال من مواطنين في الساعة 7:30 صباح يوم السبت الماضي.

وتقول تقارير إن الفتاة وصلت إلى المنطقة من خارج المقاطعة بعد أن طلبت المساعدة من سائق شاحنة، حسب موقع "مانشستر ايفننج نيوز".

وبعد خضوع الفتاة للاستجواب من قبل الشرطة، تبين أنها هربت من مكان مجهول حيث أجبرت على العمل كعاملة جنس.

قال الرقيب المحقق جاريث همفريز ، من  مقاطعة سالفورد: "لقد عانت المرأة من تجربة مرعبة ويقوم ضباطنا المتخصصون بدعمها خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضاف: "نحن نقدر أن هناك كمية محدودة من المعلومات المتاحة حاليًا، ولكن من الصحيح أن نتابع كل خط استفسار متاح لنا. نحن نناشد أي شخص لديه معلومات، أو يتذكر مساعدة أو رؤية هذه المرأة في الصباح الباكر من يوم السبت 2 مايو، أو الأيام السابقة، للاتصال بالشرطة".

وتابع: "نود أن نناشد سائق الشاحنة الذي ساعد المرأة في السفر إلى سالفورد. أود أن أشدد على أن سائق الشاحنة ليس في أي مشكلة ونريد فقط التحدث إليه لمساعدتنا على تجميع حركات المرأة بعد هروبها".

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