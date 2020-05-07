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الأهلي ينهي شراء هذا اللاعب مقابل 100 مليون جنيه

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الأهلي ينهي شراء هذا اللاعب مقابل 100 مليون جنيه

الرياضة

الخطيب
الخطيب
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أحمد عادل شعبان

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شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

الاهلى

رمضان صبحى

كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن تطورات هامة في صفقة رمضان صبحي - لاعب هدرسفيلد المعار إلى الأحمر - بعد قرب انتهاء إعارته .

وقالت المصادر إن الأهلي توصل مع هدرسفيلد إلى اتفاق مبدئي سيتم إعلان تفاصيله خلال أيام قليلة مفاده أن يتم شراء رمضان صبحي مقابل ما يقرب من 5 ملايين استرليني (100 مليون جنيه تقريبا).

وأشارت المصادر إلى أن هدرسفيلد كان يغالي في طلباته المالية خلال الشهور الماضية ما أدى إلى تعثر الصفقة ، لكن جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة كرة القدم جعلت النادي يطلب مبالغ أقل كثيرا مما أدى إلى قرب إنهاء الصفقة.

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